حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح بهذه المناطق

كتب – أحمد العش:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء 4 فبراير 2026، محذرة من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على عدد من الطرق، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان، أن الشبورة المائية تتكوّن اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا بعدة مناطق جاءت على النحو التالي: القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 21 درجة، السواحل الشمالية: الصغرى 10 درجة، العظمى 21 درجة، شمال الصعيد: الصغرى 9 درجات، العظمى 22 درجة، أما عن جنوب الصعيد: الصغرى 10 درجة، العظمى 26 درجة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الأجواء ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما تكون دافئة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلًا.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، كما وتظهر سحبًا منخفضةً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل



الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب



