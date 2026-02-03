إعلان

حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي

كتب : محمد قادوس

04:21 م 03/02/2026

الدكتور نظير محمد عيّاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن الكريم بمجرد النظر بالعين إلى المصحف الشريف أو إلى شاشة الهاتف أو المصحف الإلكتروني، وإجراء الكلمات على القلب دون نطق باللسان، ودون مس للمصحف.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: لمن تريد أن تلمَسِّ أو تنُّطْق باللسان؛ فالأَولَى العمل بما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن القول بحُرْمة قراءة الحائض للقرآن ومَسِّ المصحف خروجًا من الخلاف؛ إذ الخروج مِنه مستحبٌّ.

واوضح المفتي لمن وجدت في ذلك مشقةً وحَرَجًا واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس ونحوه فيجوز لها حينئذٍ قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف على قَدْرِ الحاجة؛ تقليدًا لمذهب المالكية، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.

اقرأ ايضًا:

4 عبادات في ليلة النصف من شعبان ونهارها.. يكشف عنها علي جمعة

ما حكم الدعاء والصلاة والصيام في ليلة النصف من شعبان؟.. عالم أزهري يجيب

أسامة قابيل: في هذا الوقت ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية المصحف الرقمي نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد الهبوط الكبير.. لماذا عادت أسعار الذهب والفضة للارتفاع مجددًا؟
اقتصاد

بعد الهبوط الكبير.. لماذا عادت أسعار الذهب والفضة للارتفاع مجددًا؟
مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
أخبار المحافظات

مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. الطب الشرعي يكذب المتهم: لم يتعرض لهتك عرض
يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
رياضة محلية

يمتلكه رجل أعمال مصري.. معلومات عن نادي إبراهيم عادل الجديد
علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

علاقة محرمة وجثة في حقيبة.. تفاصيل صادمة في جريمة الأزاريطة بالإسكندرية

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"
زووم

بعد غياب 20 عامًا عن التمثيل.. 10 صور لـ موناليزا بطلة "همام في أمستردام"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد