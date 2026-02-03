ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول فيه السائل،" ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن من الهاتف أو المصحف الرقمي؟.. أجاب على ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده، قال المفتي يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن الكريم بمجرد النظر بالعين إلى المصحف الشريف أو إلى شاشة الهاتف أو المصحف الإلكتروني، وإجراء الكلمات على القلب دون نطق باللسان، ودون مس للمصحف.

وأضاف عياد، خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: لمن تريد أن تلمَسِّ أو تنُّطْق باللسان؛ فالأَولَى العمل بما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن القول بحُرْمة قراءة الحائض للقرآن ومَسِّ المصحف خروجًا من الخلاف؛ إذ الخروج مِنه مستحبٌّ.

واوضح المفتي لمن وجدت في ذلك مشقةً وحَرَجًا واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس ونحوه فيجوز لها حينئذٍ قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف على قَدْرِ الحاجة؛ تقليدًا لمذهب المالكية، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.

اقرأ ايضًا:

4 عبادات في ليلة النصف من شعبان ونهارها.. يكشف عنها علي جمعة

ما حكم الدعاء والصلاة والصيام في ليلة النصف من شعبان؟.. عالم أزهري يجيب

أسامة قابيل: في هذا الوقت ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان

هل لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة حرام؟.. أمين الفتوى يجيب