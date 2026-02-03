إعلان

وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالكامل في 2027

كتب : أحمد الجندي

08:48 م 03/02/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة، وضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة، مؤكدًا على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية اليوم الثلاثاء.

وفي إطار العمل على إنهاء نظام الفترات المسائية، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف إجراءات الوزارة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية بالمدارس بالكامل.

ووجه وزير التعليم بأهمية مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية المقررة (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية)، فضلًا عن مراجعة كافة الإجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف انضباط العملية التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
أخبار مصر

"افتراءات".. التموين تنفي تصريحات منسوبة للوزير بشأن السودانيين في مصر
"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
مسرح و تليفزيون

"بسبب أم جاسر".. إيقاف مسلسل "روح OFF" ومنع عرضه في رمضان
بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية 50 ألف جنيه
"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور
رياضة محلية

"هتقصر يلا غور".. رسالة نارية من جماهير الأهلي ضد إمام عاشور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026