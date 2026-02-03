وزير التعليم: إنهاء نظام الفترات المسائية بالكامل في 2027

كتب- أحمد الجندي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة الحفاظ على هيبة المعلم والمدرسة، وضمان انضباط العملية التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية جادة، مؤكدًا على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم وحسم ودون أي تهاون.

جاء ذلك خلال عقده اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية اليوم الثلاثاء.

وفي إطار العمل على إنهاء نظام الفترات المسائية، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف إجراءات الوزارة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية بالمدارس بالكامل.

ووجه وزير التعليم بأهمية مواصلة المتابعة الدورية للمدارس الدولية وتنفيذ زيارات متابعة ميدانية مستمرة، والتأكد من التزامها بتدريس مواد الهوية الوطنية المقررة (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية)، فضلًا عن مراجعة كافة الإجراءات التي وجهت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لضمان سلامة الطلاب.