كرّم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الحاصلين على جوائز التميز بالدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي أُقيمت خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ونظّمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، وأدارها الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي للمعرض.

وأكد وزير الثقافة، أن جوائز التميز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي ترجمة عملية لتوجهات الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان، وتعزيز دور الثقافة بوصفها أداة رئيسية لبناء الوعي، وتنمية القدرات الإبداعية، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن المعرض أصبح منصة ثقافية شاملة تتجاوز عرض الكتب إلى دعم المبادرات النوعية والاحتفاء بالتجارب المتميزة في مختلف مجالات العمل الثقافي.

تضمنت قائمة الفائزين، تحت رعاية ميدار للتطوير العقاري: "جناح حلايب وشلاتين" بجائزة أفضل جناح بيئي محلي، وحصل معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" – الجمعية المصرية للكاريكاتير – على جائزة أفضل عرض فنون تشكيلية، وحصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة جائزة أفضل جناح في تخفيض أسعار الكتب، كما فازت دار ميريت بجائزة أفضل دور ثقافي لدار نشر.

وفي فئة مشاركات المشاريع المتميزة لمؤسسات المجتمع المدني بمحافظات مصر، فازت رشا إرنست نظمي بطرس عن مشروع "أحلام مشبكة" للفنون الأدائية الدامجة، و"تياترو سايكل" مسرح عرائس متنقل، ومركز الصخرة الثقافي بالمنيا، شنودة عادل زاكي يونان. كذلك فازت عبلة عادل حسني أحمد عن مبادرة "طريق مضيء لطفلي"، فيما حصد كلٌّ من مازن علاء الدين محمد وخالد ماهر عبد الملك عوض جائزة عن مشروع "نوبيان جيوجرافيك" لأفلام تراث النوبة بمحافظة أسوان، وفاز محمد زين العابدين محمد مصطفى عن مشروع "زين نوبيا" لورش علاج الأطفال بالفن بمحافظة الإسماعيلية.

وفي برنامج أفضل العروض الفنية ببرنامج المعرض، فازت فرقة الأنامل الصغيرة التابعة لمكتبة مصر العامة، وفرقة ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، كما فازت فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب فوز عرض العرائس "الليلة الكبيرة" لمسرح القاهرة للعرائس.

كما فاز ناصر محمد عبد الرحمن بجائزة أفضل ندوة كتاب مؤلف، وحصلت فاطمة محمد محمد المعدول على جائزة أفضل متحدث ندوة للطفل، وفاز محمد محمد عثمان عبد الله سعود، وشهرته الطحاوي سعود، من محافظة الشرقية، بجائزة أفضل جامع ميداني.

كما حصلت نورا ناجي أحمد حسن صقر عن برنامج “جيل يكتب العالم بطريقته” على جائزة أفضل إعداد لبرنامج ندوات، وفاز نبيل عبد الفتاح محمد بجائزة أفضل ندوة لمحلل سياسي.

وحصد مشروع “حماة الأرض” للدكتور محمد محمد نجيب زيادة جائزة أفضل جناح للتنمية المستدامة، كما فازت الإعلامية آية حسنين عبد الرحمن عن ندوة “دولة التلاوة” بجائزة أفضل برنامج تليفزيوني تم استضافته، وفاز محمود محمد أحمد التميمي عن مشروع “أرواح في المدينة” بجائزة أفضل مشروع فني ثقافي.

وحصل الفنان خالد الصاوي عن كتاب “كيف يصنع الممثل الكاتب شخصياته” على جائزة أبرز حفل توقيع لمؤلف فنان، كما فاز مخيم “أهالينا وناسنا” للدكتور مسعود فتحي عبد المجيد حسني شومان بجائزة أبرز موقع نشاط.

وأُقيمت فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. وقد اختير الكاتب الكبير نجيب محفوظ “شخصية هذه الدورة”، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، كما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الغنية في عالم رسوم الأطفال.

وحلّت دولة رومانيا ضيف شرف المعرض هذا العام، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي والحوار المعرفي، ورفعت الدورة شعار: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، وهي مقولة تُجسّد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

