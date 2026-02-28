إعلان

ضبط سائق توك توك متهم بسرقة بضائع أمام محل تجاري بسوهاج

كتب : علاء عمران

03:24 م 28/02/2026 تعديل في 03:24 م

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط سائق توك توك متهم بسرقة بضائع من أمام محل تجاري، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الواقعة.


ضبط سائق توك توك متهم بسرقة بضائع

وأفاد صاحب المحل أنه بتاريخ 14 من الشهر الجاري، عقب غلق المحل، اكتشف سرقة 4 لفافات حفاضات من أمام المحل، وعند فحص كاميرات المراقبة تبين أن أحد الأشخاص استقل مركبة توك توك أثناء قيامه بالسرقة.

وبالفحص والتحريات، تم ضبط مرتكب الواقعة، وهو شخص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وبمواجهته أقر بارتكاب السرقة وأرشد عن المسروقات.

وتم التحفظ على المركبة المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.
