كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة كهربائية "سكوتر" ويقدمان على التحرش بفتاة أثناء سيرها بأحد شوارع المحافظة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية، وتم تحديد المجني عليها، وهي طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، التي أكدت أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، تعرضت للتحرش على يد الشخصين أثناء سيرها بالدائرة.

وأمكن ضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة في الفيديو وقائدها ومستقليها، وهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو