كشف ملابسات فيديو شخص ينتحل صفة موظف للتحصل على أموال بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر قائد مركبة توك توك من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الهيئات والتحصل منه على مبالغ مالية بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر). وبسؤاله أفاد بأنه حال سيره بالمركبة في المنطقة محل الرصد، قام شخص بانتحال صفة موظف عمومي، وطالبه بدفع مبلغ مالي مقابل السماح له بالمغادرة دون اتخاذ أي إجراء بحقه رغم عدم ارتكابه مخالفة. فقام السائق بتصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل لتوثيق الواقعة بسبب شكه في تصرفات الشخص.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، في إطار النصب والاحتيال على قائدي مركبات الأجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.