الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم السبت، اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، وذلك في أول لقاء رسمي يجمع الجانبين عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

تهنئة المحافظ بثقة القيادة السياسية

في مستهل اللقاء، حرص أعضاء اللجنة المعينة على تهنئة المحافظ بثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولي مهام محافظة الإسماعيلية، متمنين له التوفيق في أداء مسؤولياته واستكمال جهود التنمية بالمحافظة.

إشادة بتاريخ النادي الإسماعيلي العريق

من جانبه، أعرب المحافظ عن تقديره لزيارة اللجنة، مؤكدًا اعتزازه بتاريخ النادي الإسماعيلي باعتباره أحد أعرق القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط، ومشيرًا إلى أهمية دعم الكيانات الرياضية التي تمثل قيمة جماهيرية كبيرة داخل المحافظة وخارجها.

إهداء درع النادي للمحافظ

وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس اللجنة المعينة لإدارة النادي درع النادي إلى محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لدعمه واهتمامه بمتابعة الشأن الرياضي بالمحافظة، وتأكيدًا على روح التعاون خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.