أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة صانعة المحتوى نرمين طارق، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 28 مارس المقبل.

إحالة صانعة المحتوى نرمين طارق للمحاكمة

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة، أحالت صانعة المحتوى نرمين طارق، للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمة، أنها أساءت استخدام منصات التواصل الاجتماعي، بأن أنشأت وأدارت حسابات شخصية لبث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.