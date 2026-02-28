أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على تضامن مصر الكامل مع البحرين قيادةً وشعبًا، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد والفوضى في المنطقة.

وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس شدد على الموقف المصري الثابت بضرورة تغليب الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لتجاوز الأزمات، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية.

من جانبه، ثمّن الملك حمد بن عيسى آل خليفة موقف مصر الداعم لمملكة البحرين، مشيداً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، ومؤكداً أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.