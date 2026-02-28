تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، بالاشتراك مع رجال الجمارك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة خارج البلاد.

البداية عندما تمكن رجال جمرك البريد من ضبط 3 محاولات لتهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، داخل ثلاثة طرود بريدية واردة من الخارج جميعها موجهة لشخص واحد، وتم إرسالها عبر شركات طيران مختلفة في محاولة لإخفاء الشبهة والتهرب من الرقابة الجمركية.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج وتم الاشتباه في أحد الطرود ومشمولة عبارة عن 2 عبوة تحتويان على تربة زراعية وبذور نباتية و بالفحص تبين أن بداخلهما أكياس مخبأة تحتوي على 108قرص إكستازى مخدر.

وكانت المحاولة الثانية وخلال فحص أحد الطرود البريدية الواردة من الخارج ومشمولة مواد غذائية داخل كرتونة صغيرة الحجم، و بالتفتيش الدقيق تبين وجود كيس يحتوي على مادة مخدرة من نوع "الآيس" مخبأة ضمن محتويات الطرد بقصد التهريب.

أما المحاولة الثالثة فكانت أثناء فحص طرد وارد من الخارج عبارة عن بطاقة معايدة تبين وجود كيس يحتوي على 100 طابع من مخدر "LSD" .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر الجمركية اللازمة، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.