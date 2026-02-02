إعلان

حجز محاكمة الراقصة "بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للنطق بالحكم

كتب : أحمد عادل

03:12 م 02/02/2026

بوسي

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، محاكمة الراقصة ياسمين سامي والمعروفة بـ"بوسي"، في اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء العام، لجلسة 30 مارس للنطق بالحكم.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة الراقصة بوسي -مخلي سبيلها- إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية المصرية، من خلال نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل واقعة ضبط المتهمة، حيث نسبت إليها جهات التحقيق بث مقاطع مصورة اعتُبرت مخالفة للآداب العامة، وتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال استجوابها أمام جهات التحقيق المختصة بالمقطم، نفت الراقصة بوسي امتلاكها أي حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية، مؤكدة عدم وجود أي تعاملات مالية من هذا النوع، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الواقعة.

الراقصة بوسي المحكمة الاقتصادية القيم الأسرية

