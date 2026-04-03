"فيديو الإخوان المفبرك".. تفاصيل مكالمة لـ ضابط مفصول من 27 سنة

كتب : صابر المحلاوي

07:57 م 03/04/2026

وزارة الداخلية

كشف مصدر أمنى، ملابسات مقطع فيديو انتشر على إحدى الصفحات التي تديرها جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، والذي ادعى خلاله قيام أحد ضباط الشرطة بإجراء مكالمة هاتفية إباحية.

فيديو مفبرك يُزعم إجراء ضابط مكالمة هاتفية إباحية

وأكد المصدر أن الفيديو مفبرك وغير صحيح، وأن الشخص الظاهر فيه هو ضابط شرطة سابق مُحال للمعاش منذ 27 عامًا، مشيرًا إلى أن هذا الترويج يأتي ضمن سلسلة أكاذيب وادعاءات دأبت الجماعة على نشرها في محاولة لإثارة البلبلة، خاصة في التوقيت الراهن عقب النجاحات الأمنية في كشف مخططاتها.

وأفاد المصدر بأن الجهات المختصة تتخذ حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي تلك الادعاءات.

وزارة الداخلية فيديو مفبرك جماعة الإخوان الإرهابية ضابط شرطة النيابة العامة

