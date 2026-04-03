ولي العهد السعودي يستقبل ميلوني

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في مدينة جدة.

وكانت صلت ميلوني إلى مدينة جدة السعودية في مستهل زيارة غير معلنة إلى منطقة الخليج العربي.

وأوضح مجلس الوزراء الإيطالي، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيسة الوزراء ستزور على مدار يومين المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وقطر.

من جانبها، قالت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إن هذه الزيارة تعد الأولى لزعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين وحلف شمال الأطلسي إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع في إيران.