رحلات دينية.. ضبط سائق يدير حسابًا للنصب على المواطنين بأسوان

كتب : صابر المحلاوي

07:50 م 03/04/2026

تعبيرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، من كشف نشاط إجرامي لسائق مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، له معلومات جنائية سابقة، بعد إدارة حساب إلكتروني للنصب على المواطنين.

التحريات: المتهم يدير حسابًا للنصب على المواطنين بأسوان

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم المواطنين بقدرته على توفير تأشيرات لرحلات دينية بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بما وعد به.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول تبين احتواؤه على محفظة إلكترونية تحوي آثارًا ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وأقر المتهم أمام الجهات المختصة بنشاطه على النحو المشار إليه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

