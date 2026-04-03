أول تعليق من ترامب على إسقاط طائرة F15 فوق إيران

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حدث إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F15 فوق إيران الجمعة.

وفي مقابلة هاتفية قصيرة مع شبكة إن بي سي الأمريكية، رفض الرئيس ترامب مناقشة تفاصيل جهود البحث والإنقاذ الجارية في إيران بعد إسقاط طائرة أمريكية.

لكنه أعرب عن استيائه من بعض التغطيات الإعلامية لما وصفه بعملية عسكرية شديدة الحساسية وفقا لما نشرته الشبكة الأمريكية.

وعندما سُئل عما إذا كانت أحداث اليوم ستؤثر على أي مفاوضات مع إيران، قال الرئيس دونالد ترامب إنها لن تؤثر. قائلا: "لا، على الإطلاق. لا، نحن في حالة حرب، جاريت. نحن في حرب".

وأعلنت السلطات الأمريكية والإسرائيلية أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية F15 فوق البلاد، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال الأسابيع الخمسة الماضية من الحرب، لكن جهود الإنقاذ نجحت في استعادة أحد أفراد الطاقم الاثنين من الأراضي الإيرانية، فيما لم يتضح مصير الآخر بعد.

في الوقت نفسه، تحطمت طائرة أمريكية قتالية ثانية في منطقة الخليج، وتم إنقاذ طيارها الوحيد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، تحدثوا مع نيويورك تايمز الجمعة.