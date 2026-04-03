إصابة مروحيتين أمريكيتين فوق إيران أثناء البحث عن طيار مقاتلة F-15

كتب : محمد أبو بكر

09:41 م 03/04/2026

مروحيات أمريكية

أكد مسؤول أمريكي، بأن مروحيتين عسكريتين تابعتين للولايات المتحدة، شاركتا في عمليات البحث والإنقاذ لطائرة من طراز F-15، تعرضتا لنيران إيرانية، إلا أن جميع أفراد الخدمة بخير، بحسب إن بي سي نيوز.

كانت أُعلنت السلطات الأمريكية والإسرائيلية، أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية F15 فوق البلاد، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال الأسابيع الخمسة الماضية من الحرب، لكن جهود الإنقاذ نجحت في استعادة أحد أفراد الطاقم الاثنين من الأراضي الإيرانية، فيما لم يتضح مصير الآخر بعد.

في الوقت نفسه، تحطمت طائرة أمريكية قتالية ثانية في منطقة الخليج، وتم إنقاذ طيارها الوحيد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين، تحدثوا مع نيويورك تايمز الجمعة.

سقوط طائرة ثانية

في نفس الوقت تقريبا، تحطمت طائرة هجومية أمريكية ثانية لكن تلك المرة من طراز A-10 Warthog في المنطقة وتم إنقاذ طيارها بأمان، وفقاً لمسؤولين أمريكيين تحدثوا مع نيويورك تايمز. لكن لم يتم توضيح سبب تحطمها أو المكان الدقيق للهبوط، لكن المسؤولين أشاروا إلى أن الحادثة وقعت قرب مضيق هرمز.

وكان الرئيس ترامب كان قد هدد في الأيام الأخيرة بقصف إيران "عودةً إلى العصر الحجري"، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات على البنى التحتية العسكرية والمدنية في المنطقة.

