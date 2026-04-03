وفاة مصري وإصابة 4 آخرين جراء اعتراض هجوم صاروخي على الإمارات

كتب : عبدالله محمود

08:19 م 03/04/2026 تعديل في 08:56 م

المهندس حسام صادق خليفة

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، السيطرة على حريقين اندلعا في منشآت حبشان للغاز، جراء سقوط شظايا اعتراضية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن وفاة مواطن مصري وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة في منشآت حبشان للغاز.

وأوضح البيان أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي سبق الإبلاغ عنه في منشآت غاز حبشان، والذي نجم عن سقوط الحطام بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، تم التأكد من اندلاع حريقين، حيث تحركت فرق الاستجابة للطوارئ بسرعة للسيطرة على الوضع.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المواطن المصري توفي بشكل مأساوي أثناء إخلاء الموقع، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم مواطنان باكستانيان ومواطنان مصريان.

وأكد البيان أنه وقع أضرار جسيمة في المرافق، مع استمرار عمليات التقييم، داعياً الجمهور إلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية فقط وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي السياق ذاته تداولت أسرة الشاب المصري صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل : "لا حول ولا قوة إلا بالله، استُشهد المهندس حسام صادق خليفة، ابن عمتي، إثر قصف إيراني على موقع عمله في دولة الإمارات المتحدة".

وأضاف: "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، البقاء لله وحده".

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة