أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، السيطرة على حريقين اندلعا في منشآت حبشان للغاز، جراء سقوط شظايا اعتراضية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إن الحادث أسفر عن وفاة مواطن مصري وإصابة أربعة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة في منشآت حبشان للغاز.

وأوضح البيان أنه في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي سبق الإبلاغ عنه في منشآت غاز حبشان، والذي نجم عن سقوط الحطام بعد اعتراض ناجح من قبل أنظمة الدفاع الجوي، تم التأكد من اندلاع حريقين، حيث تحركت فرق الاستجابة للطوارئ بسرعة للسيطرة على الوضع.

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن المواطن المصري توفي بشكل مأساوي أثناء إخلاء الموقع، فيما أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة، بينهم مواطنان باكستانيان ومواطنان مصريان.

وأكد البيان أنه وقع أضرار جسيمة في المرافق، مع استمرار عمليات التقييم، داعياً الجمهور إلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية فقط وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي السياق ذاته تداولت أسرة الشاب المصري صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل : "لا حول ولا قوة إلا بالله، استُشهد المهندس حسام صادق خليفة، ابن عمتي، إثر قصف إيراني على موقع عمله في دولة الإمارات المتحدة".

وأضاف: "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، البقاء لله وحده".