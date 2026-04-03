سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من الولايات المتحدة بعد أن أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية من طراز إف-15إي فوق جنوب غرب إيران.

وكتب قاليباف، على منصة "أكس"، "أن هذه الحرب الرائعة التي لا استراتيجية لها والتي بدأوها قد تم تخفيضها الآن من "تغيير النظام" إلى "مهلاً! هل يمكن لأحد أن يجد طيارينا؟ من فضلكم؟".

كتب قاليباف، مضاعفاً سخريته: "يا له من تقدم مذهل. عباقرة بكل معنى الكلمة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية والإسرائيلية أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية F15 فوق البلاد.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن الطيار الثاني جاري، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثاني مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.