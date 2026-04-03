رئيس البرلمان الإيراني يسخر من أمريكا بعد إسقاط طائرة "إف-15"

كتب : عبدالله محمود

09:57 م 03/04/2026

محمد باقر قاليباف

سخر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من الولايات المتحدة بعد أن أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية من طراز إف-15إي فوق جنوب غرب إيران.

وكتب قاليباف، على منصة "أكس"، "أن هذه الحرب الرائعة التي لا استراتيجية لها والتي بدأوها قد تم تخفيضها الآن من "تغيير النظام" إلى "مهلاً! هل يمكن لأحد أن يجد طيارينا؟ من فضلكم؟".

كتب قاليباف، مضاعفاً سخريته: "يا له من تقدم مذهل. عباقرة بكل معنى الكلمة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمريكية والإسرائيلية أن إيران أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية F15 فوق البلاد.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أحد طياري طائرتي إف-15 اللذين سقطتا في إيران مساء الجمعة قد تم إنقاذه.

وقال موقع أكسيوس الأمريكي: "تم تحديد وإنقاذ أحد عضوي طاقم طائرة إف-15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران بواسطة قوات العمليات الخاصة الأمريكية، بينما لا يزال البحث عن الطيار الثاني جاري، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر ثاني مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق