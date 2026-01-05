تفاصيل الطعن على نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نحو 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات، وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينتظر أصحاب الطعون تحديد جلسة عاجلة من قبل المحكمة لبدء نظر الدعاوى ودفوعهم بشأن ما تضمنته أوراق الطعون.

وطالبت الطعون بإلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدوائر المعنية، نتيجة بعض المخالفات التي حدثت في بعض لجان الاقتراع، وفق ما جاء في الطعون.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن استحقاق النواب 2025 هو الأطول منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات، وامتدت إجراءاته نحو 99 يومًا.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الختامي لجولة الإعادة في 27 دائرة، أن تعاون مؤسسات الدولة ساهم في نجاح الانتخابات، مشيرًا إلى أن وعي المصريين وإرادتهم القوية كانا أساس هذا النجاح.

وكانت جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت في 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، من خلال 1,694 لجنة فرعية، بمشاركة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا برلمانيًا.

