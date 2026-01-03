كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كلي لمطلع كوبرى التسعين الجنوبي، بالاتجاه القادم من مناطق المعادي نحو محور المشير طنطاوي شرق الطريق الدائري، لمدة 21 يومًا، بدءًا من الساعة 12:05 صباح يوم السبت 3 يناير 2026. يأتي ذلك لتنفيذ مشروع توسعة اللوبات أعلى الكوبري لتصبح بعرض أربع حارات مرورية، على أربع مراحل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه من المقرر إجراء تحويلات مرورية للسيارات القادمة من مناطق المعادي والمتجهة إلى محور المشير طنطاوي، بحيث يتم المرور عبر الطريق الدائري والدوران والعودة من مطالع ومنازل كوبرى الفطيم، ثم الاستكمال بطريق الخدمة للطريق الدائري وصولًا إلى مسطح كوبرى التسعين، ثم يمينًا إلى محور المشير طنطاوي.

وتنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة لتعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية والمساعدات الفنية لتأمين المواطنين وتسهيل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال، التي ستتم ليلًا ونهارًا.