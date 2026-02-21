إعلان

قرار قضائي بشأن عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي

كتب : أحمد عادل

03:19 م 21/02/2026 تعديل في 03:20 م

عصام صاصا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجلت محكمة جنح القاهرة، محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا و15 آخرين في اتهامهم في واقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل بالمعادي، لـ14 مارس المقبل.

وكان مطرب المهرجانات عصام صاصا، تغيب عن ثاني جلسات محاكمته و15 آخرين أمام محكمة جنح القاهرة في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.
إحالة عصام صاصا و15 آخرين في اتهامهم بمشاجرة الملهى الليلي

وكانت جهات التحقيق بالقاهرة أحالت مطرب المهرجانات "عصام صاصا" وآخرين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح في اتهامهم بواقعة مشاجرة الملهى الليلي على كورنيش النيل.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة قررت إخلاء سبيل المطرب عصام صاصا على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من مؤدي المهرجانات الشعبي "عصام صاصا" ومدير أعماله، يفيد بتعرضهما للضرب من قبل جاردات الحراسة في أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي، وتهشيم سيارة فارهة بعد تعرضهما لمطاردة مثيرة على كورنيش النيل.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنح القاهرة عصام صاصا مشاجرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
دراما و تليفزيون

إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة
أخبار مصر

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)