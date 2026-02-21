تلقت النيابة العامة بلاغًا من أحد أفراد الأمن بأحد المجمعات السكنية، أفاد فيه بتعرضه للتعدي بالسب والضرب من قِبل مالك إحدى الوحدات السكنية، وذلك أثناء مباشرته مهام عمله، فضلًا عن إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

وقالت النيابة، في بيان لها اليوم السبت، إنها باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغ، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه على إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

حبس المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

