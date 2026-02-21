إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب

كتب : ميريت نادي

02:15 م 21/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت 21-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

65 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار مواد البناء أسعار البيض أسعار الخضروات والفاكهة

