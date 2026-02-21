كشفت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام بعض الأشخاص بسرقة قطع حديدية خاصة بحواجز القطار الكهربائى ووضعها داخل صندوق سيارة "ربع نقل" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تحريات الأجهزة الأمنية، أكدت من الفحص عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحددت السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو المتداول وتبين أنها "ربع نقل".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة، الشرقية"، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد المتهمون على كافة المسروقات المستولى عليها.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية .