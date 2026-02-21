ركن سيارة يشعل خناقة بالأسلحة في شوارع قنا

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض داخل مغسلة سيارات بقنا.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك مغسلة سيارات "مصاب بجرح قطعى "، طرف ثانى "عامل بمكتب تأجير سيارات"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.

وذكرت التحريات أن سبب وقوع الشجار بين الطرفين، خلافات حول ركن السيارات أمام المغسلة ومكتب تأجير السيارات تطورت الأمر إلى تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على طرفى المشاجرة، بحوزة أحدهما سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى".

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.