إعلان

ركن سيارة يشعل خناقة بالأسلحة في شوارع قنا

كتب : رمضان يونس

04:55 م 21/02/2026

لبايلبايلباسلتالب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين أحدهما يحمل سلاح أبيض داخل مغسلة سيارات بقنا.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك مغسلة سيارات "مصاب بجرح قطعى "، طرف ثانى "عامل بمكتب تأجير سيارات"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا.

وذكرت التحريات أن سبب وقوع الشجار بين الطرفين، خلافات حول ركن السيارات أمام المغسلة ومكتب تأجير السيارات تطورت الأمر إلى تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من القبض على طرفى المشاجرة، بحوزة أحدهما سلاح أبيض "المستخدم فى التعدى".

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خناقة كن سيارة شاجرة بالأسلحة نا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية
شئون عربية و دولية

مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية
كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
نجمة مثيرة للجدل.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

نجمة مثيرة للجدل.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز ليفل الوحش

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)