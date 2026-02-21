إعلان

قرار قضائي بشأن المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب

كتب : أحمد عادل

03:09 م 21/02/2026

شيرين عبدالوهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، حجز محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.

الاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات المقدمة من محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك وإكس وإنستجرام وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على يوتيوب، وتحقيق أرباح مالية منها دون وجه حق.

وأكد دفاع الفنانة خلال الجلسات أن شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما حدث يمثل استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنح القاهرة الاقتصادية الفنانة شيرين عبدالوهاب يوتيوب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
أخبار مصر

مصر تسجل أعلى احتياطي نقد أجنبي بـ52.6 مليار دولار
الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
رياضة محلية

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)