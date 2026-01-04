الداخلية تضبط سيدتين تحرضان الناخبين في حوش عيسى بالبحيرة

اليوم الأخير.. الوطنية للانتخابات تتابع جولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدتين بمحيط الدائرة لقيامهما بتحريض الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، وتشمل محافظات الجيزة (6 دوائر، 10 مقاعد)، الفيوم (دائرة واحدة، 3 مقاعد)، المنيا (5 دوائر، 13 مقعدًا)، أسيوط (3 دوائر، 9 مقاعد)، الوادي الجديد (دائرة واحدة، مقعد واحد)، سوهاج (دائرة واحدة، مقعدين)، الأقصر (دائرتان، 2 مقعد)، أسوان (3 دوائر، 3 مقاعد)، الإسكندرية (دائرة واحدة)، والبحيرة (4 دوائر، 5 مقاعد).

ويتم التصويت عبر أكثر من 2,230 لجنة فرعية، بإجمالي نحو 14.9 مليون ناخب، تحت متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.

