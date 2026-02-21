أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التنسيق لتكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023 (الدور الأول والثاني)، وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني العام، وفقًا لقواعد التوزيع المعتمدة التي تشمل الاحتياجات، والمجموع، والرغبات.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتكليف، حيث يتعين على الخريجين إدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 22 مارس 2026 وحتى 5 أبريل 2026، على أن يتم استيفاء وتسجيل الرغبات في الفترة من 26 أبريل 2026 وحتى 10 مايو 2026.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام الخريجين بالمواعيد المحددة لإتمام إجراءات التسجيل واستيفاء الرغبات، بما يضمن إدراجهم ضمن حركة التكليف وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أشارت إلى أنه في حال رغبة الخريج في عدم التكليف، يجب استيفاء النموذج والإقرار المخصص لذلك عبر موقع التكليف الإلكتروني، وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم إجراءات تكليف الصيادلة الجدد، وضمان توزيعهم على الجهات الصحية المختلفة بما يتوافق مع احتياجات المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

