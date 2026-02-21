إعلان

بدء تنسيق تكليف الصيادلة دفعة 2023 وفقًا للاحتياجات

كتب : محمد أبو بكر

03:29 م 21/02/2026

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التنسيق لتكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة 2023 (الدور الأول والثاني)، وذلك من خلال نظام التنسيق الإلكتروني العام، وفقًا لقواعد التوزيع المعتمدة التي تشمل الاحتياجات، والمجموع، والرغبات.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتكليف، حيث يتعين على الخريجين إدخال البيانات الأساسية خلال الفترة من 22 مارس 2026 وحتى 5 أبريل 2026، على أن يتم استيفاء وتسجيل الرغبات في الفترة من 26 أبريل 2026 وحتى 10 مايو 2026.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام الخريجين بالمواعيد المحددة لإتمام إجراءات التسجيل واستيفاء الرغبات، بما يضمن إدراجهم ضمن حركة التكليف وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أشارت إلى أنه في حال رغبة الخريج في عدم التكليف، يجب استيفاء النموذج والإقرار المخصص لذلك عبر موقع التكليف الإلكتروني، وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تنظيم إجراءات تكليف الصيادلة الجدد، وضمان توزيعهم على الجهات الصحية المختلفة بما يتوافق مع احتياجات المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

وزارة الصحة والسكان

اقرأ أيضًا:

الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تنسيق تكليف صيادلة دفعة 2023 تكليف الصيادلة دفعة 2023 الصحة تكليف الصيادلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
سفرة رمضان

خطر خفي على مائدة الإفطار؟.. هذا ما يفعله بجسمك
عمرو أديب يسأل متابعيه: ياسمين عبدالعزيز ولا منة شلبي؟
دراما و تليفزيون

عمرو أديب يسأل متابعيه: ياسمين عبدالعزيز ولا منة شلبي؟
إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
دراما و تليفزيون

إياد نصار لـ"مصراوي": "صحاب الأرض" صوت إنساني يواكب الأحداث
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والأسمنت والذهب
مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة
أخبار مصر

مدبولي يوجه بتوزيع نشرات دورية عن كل محافظة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)