"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟

كشف مسؤول رفيع في البيت الأبيض عن وجود انقسام داخل الإدارة الأمريكية بشأن التصعيد ضد طهران، مؤكدا أنه رغم "خطاب ترامب الهجومي"، إلا أنه لا يوجد توافق أو "دعم موحد" حتى الآن للمضي قدما في خيار الضربة العسكرية.

الاقتصاد أولوية الشارع الأمريكي

بحسب وكالة "رويترز"، أوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مساعدي ترامب يخشون إرسال "رسائل مشتتة" للناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد، لاسيما وأن الأولوية القصوى للشارع الأمريكي حاليا تنصب على الملف الاقتصادي.

وفي كواليس التحركات الانتخابية، يضغط مستشارو البيت الأبيض وقادة حملة الحزب الجمهوري لدفع ترامب نحو التركيز على "الملف الاقتصادي" باعتباره الورقة الرابحة، حيث أفاد مصدر حضر اجتماعا سريا عُقد الأسبوع الماضي لعدد من الوزراء وغاب عنه ترامب أن التوصيات شددت بوضوح على أن الاقتصاد هو "القضية الحاسمة" في السباق الرئاسي حاليا.

مخاطر الحرب قبل الانتخابات

بينما يدفع دونالد ترامب، بأمريكا نحو حافة المواجهة العسكرية مع إيران، يجد نفسه في مواجهة جبهة داخلية من مساعديه الذين يضغطون لفرملة التصعيد. المساعدون يحثون ترامب على توجيه بوصلته نحو المخاوف الاقتصادية للناخبين، محذّرين من أن أي مغامرة عسكرية قد تتحول إلى "انتحار سياسي" قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر المقبل.

وأصدر ترامب أوامر بـ"تعزيزات عسكرية مكثفة في الشرق الأوسط"، تمهيدا لهجوم جوي محتمل ضد إيران قد يمتد لأسابيع. وبرغم ضخامة هذا التحشيد، الذي يُعد الأكثر عدوانية منذ عام 1979، لا يزال الرئيس الأمريكي يلتزم الصمت حيال "الأسباب الجوهرية" التي تدفعه لجر واشنطن نحو مواجهة مفتوحة مع طهران.

وبات التركيز على الملف الإيراني الدليل الأبرز على هيمنة "السياسة الخارجية" على أجندة ترامب في مستهل ولايته الثانية. فخلال الـ13 شهرا الماضية، طغى التلويح بالقوة العسكرية على الأزمات الداخلية المشتعلة، وفي مقدمتها أزمة "تكلفة المعيشة" التي لا تزال تتصدر مخاوف الأمريكيين، وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.

تخطيط عسكري لمرحلة متقدمة

في غضون ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، قولهما إن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى "مرحلة متقدمة"، حيث تتضمن الخيارات المطروحة استهداف أفراد بعينهم، وصولا إلى السعي لتغيير النظام في طهران، في حال صدور أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.