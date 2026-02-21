إعلان

أثناء اللعب.. طفل صغير يقتل والدته عن طريق الخطأ في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

03:31 م 21/02/2026

جثة - أرشيفية

لقيت ربة منزل في البلينا بمحافظة سوهاج، مصرعها متأثرة بإصابة بطعنة سكين عن طريق الخطأ من ابنها الصغير، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، أثناء نومها على السرير بمسكن الأسرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد وصول المدعوة سحر، في منتصف العقد الخامس من العمر، جثة هامدة متأثرة بطعنة بسلاح أبيض.

ملابسات الحادث

أظهرت التحريات أن الأم كانت تقوم بتقشير البرتقال في منزلها، وكان طفلها الصغير يلعب بجانبها على السرير. وفي لحظة غفلة، أمسك الطفل بالسكين أثناء اللعب، ليسقط فجأة على والدته أثناء نومها، ما أدى إلى إصابتها المميتة عن طريق الخطأ.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

سوهاج البلينا طفل وفاة ربة منزل حادث عرضي طعنة سكين

