في مساءٍ بدا عاديًا على غير العادة، توقفت الحركة فجأة أمام أحد المطاعم الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، وتحول المكان الذي اعتاد الضحك والازدحام إلى مسرحٍ للذهول والصدمة.

الحادية عشرة والنصف مساء أمام مطعم «كبدة البرنس» بمنطقة الشيخ زايد، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بمحاولة انتحار.

دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تغير المشهد بالكامل. شهود عيان أكدوا أن شخصًا أقدم على إشعال النار في نفسه، في واقعة مفاجئة هزت المارة والعاملين بالمكان.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل السريع مع المصاب، الذي تبين إصابته بحروق من الدرجة الأولى في منطقتي البطن والرقبة.

ورغم هول الموقف، نجحت سرعة التدخل في السيطرة على الحالة ومنع تفاقمها، قبل نقله إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي لتلقي العلاج.

الواقعة لم تكن عابرة، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة فقط من افتتاح الفرع الجديد لمطعم «البرنس» بالمنطقة، وهو الافتتاح الذي شهد إقبالًا كثيفًا واحتفاءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجهات المختصة بدأت في فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب محاولة الوقوف على الدوافع النفسية والاجتماعية التي دفعت الشخص إلى الإقدام على هذا التصرف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.