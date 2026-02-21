كتب – علاء عمران

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة العطور بدائرة قسم شرطة الخليفة، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية المستهلكين.

زيوت ومواد خام منتهية الصلاحية وبيانات مغشوشة لعلامات تجارية

وبتفتيش المصنع، تم ضبط قرابة 11 ألف لتر زيوت عطرية ومواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، بالإضافة إلى 2,500 قطعة ملصق و1,250 عبوة بلاستيكية فارغة وخط إنتاج كامل مع الأدوات المستخدمة في التعبئة، تمهيدًا لطرح المنتجات في الأسواق بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات لحين عرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.