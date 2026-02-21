كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر محاولة قائد مركبة "توك توك" التعدي بالضرب على آخر بسلاح أبيض في الدقهلية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وأنه بتاريخ 17 الجاري حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) وطرف ثان (تاجر – مقيم بذات الدائرة) بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

خنافة تكاتك.. ضبط طرفي مشاجرة بالسلاح الأبيض في الدقهلية

خلال المشادة، تبادل الطرفان الضرب باستخدام السلاح الأبيض الذي كان بحوزة الطرف الأول، دون وقوع إصابات، فيما تدخل أحد المارة (الظاهر في الفيديو ممسكًا بالسلاح) لفض المشاجرة واستخلاص السلاح من الطرف الأول.

تم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم، وبمواجهتهم أيدوا الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

