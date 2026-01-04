آخر أيام التصويت.. الداخلية تواصل الإطاحة بسماسرة الانتخابات (محدث)

واصلت وزارة الداخلية متابعة العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفين الذين حاولوا التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات في محافظات الجيزة والمنيا وأسوان.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إن المضبوطات شملت: في البحيرة شخصين بمركز شرطة رشيد بسيارة وبحوزتهم كروت دعائية وأموال، وشخصان في حوش عيسى، وشخص في الدلنجات يحمل أموال، وآخر في كوم حمادة يحمل كروت دعائية؛ في أسوان ضبط شخص في إدفو مع مبالغ مالية؛ في الأقصر سيدة في القرنة بحوزتها كشوف بيانات وأموال؛ في الجيزة شخصان في قسم الأهرام مع بطاقات رقم قومي، وشخص في الطالبية مع بطاقات وأموال، وآخرون في الأهرام مع كروت وأموال؛ في المنيا شخصان في دير مواس؛ وفي سوهاج تبين أن مقطع فيديو يزعم حصول سيدات على أموال مقابل التصويت غير صحيح، وتم ضبط الشخص الذي صور الفيديو واعترف بالكذب لزيادة المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

جولة الإعادة

تجرى جولة الإعادة في 27 دائرة لحسم 49 مقعدًا فرديًا في محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج والأقصر وأسوان والإسكندرية والبحيرة، ويشارك فيها نحو 14.9 مليون ناخب من خلال أكثر من 2,230 لجنة فرعية تحت متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية.

عقوبات القانون

أكد المحامي بالنقض محمد حامد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 140 لسنة 2020 يجرم تقديم هدايا أو أموال مقابل التصويت، وتنص المادة 65 على الحبس سنة على الأقل وغرامة بين 1,000 و5,000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما تصل الغرامة لمن ينشر أخبارًا كاذبة عن الانتخابات أو المرشحين إلى 200,000 جنيه.

