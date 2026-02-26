واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الخميس، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

مخدرات تنفيذ أحكام

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 357 قضية مواد مخدرة بحوزة 436 متهماً، شملت كميات هائلة بلغت نحو طن من مخدر الحشيش، و19 كيلو جراماً من مخدر الآيس، بالإضافة إلى كميات من (البانجو، الهيروين، الشابو، البودر، الاستروكس) وآلاف الأقراص المخدرة. كما تم ضبط 196 قطعة سلاح ناري (بنادق آلية وخرطوش وطبنجات) بحوزة 184 متهماً، و229 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات في تنفيذ 88 ألفاً و804 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 16 متهماً بممارسة أعمال البلطجة. وفي مجال المرور، تم تحرير 21 ألفاً و626 مخالفة مرورية متنوعة. كما أثبتت الفحوص إيجابية 8 سائقين لتعاطي المواد المخدرة من أصل 58 مفحوصاً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية

