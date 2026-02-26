نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص استخدموا خلالها الزجاجات الفارغة والعصي الخشبية، مما أثار حالة من الذعر بين المارة بمنطقة مدينة نصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين من أصحاب المحال والعاملين بها، أسفرت عن إصابة أحدهم بجرح قطعي في القدم. وكشفت التحريات أن شرارة المعركة اندلعت بسبب خلافات حول قيام أحد أفراد الطرف الأول بركن دراجته النارية أمام المحل الخاص بأحد أفراد الطرف الثاني، ليتطور الأمر من مشادة كلامية إلى "خناقة شوارع" تبادل فيها الطرفان الاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات بالمكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من محاصرة طرفي المشاجرة وضبطهم جميعاً (7 أشخاص)، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أن "ركنة الموتوسيكل" كانت وراء اشتعال الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

