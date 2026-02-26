إعلان

معركة الزجاجات والعصي بمدينة نصر.. والأمن يكشف تفاصيل فيديو "خناقة الشوارع"

كتب : علاء عمران

01:39 م 26/02/2026

مشاجرة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص استخدموا خلالها الزجاجات الفارغة والعصي الخشبية، مما أثار حالة من الذعر بين المارة بمنطقة مدينة نصر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص والتحري، تبين أن قسم شرطة مدينة نصر ثالث تلقى بلاغاً بوقوع مشاجرة بين طرفين من أصحاب المحال والعاملين بها، أسفرت عن إصابة أحدهم بجرح قطعي في القدم. وكشفت التحريات أن شرارة المعركة اندلعت بسبب خلافات حول قيام أحد أفراد الطرف الأول بركن دراجته النارية أمام المحل الخاص بأحد أفراد الطرف الثاني، ليتطور الأمر من مشادة كلامية إلى "خناقة شوارع" تبادل فيها الطرفان الاعتداء بالضرب وإحداث تلفيات بالمكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من محاصرة طرفي المشاجرة وضبطهم جميعاً (7 أشخاص)، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أن "ركنة الموتوسيكل" كانت وراء اشتعال الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إقرأ أيضًا:

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "سوبر مان المعادي" المثير للجدل

طعنة انتقام تشعل النار في بيت العيلة.. مندوب مبيعات يقتل عمه في بولاق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة وزارة الداخلية مدينة نصر موتوسيكل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
قرار عاجل من المحكمة الرياضية ضد الأهلي بشأن مدربه السابق
رياضة محلية

قرار عاجل من المحكمة الرياضية ضد الأهلي بشأن مدربه السابق
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة جديدة تقدمها Li Auto في مصر
مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
دراما و تليفزيون

مواعيد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "أولاد الراعي" اليوم
"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب
حوادث وقضايا

"خلص عليها بعد ذهاب والدتها للعمل".. تفاصيل العثور على جثة طفلة بالمنيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"