مفاجأة عقب ضبط أطراف فيديو الاعتداء على سيدة وإلقائها بترعة في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:21 م 26/02/2026 تعديل في 12:23 م
البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء أحد الأشخاص على سيدة باستخدام "شومة"، ثم إلقائها في مياه إحدى الترع بنطاق مركز دمنهور.

رصد الفيديو

رصدت الأجهزة الأمنية المقطع المتداول، ووجه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دمنهور، لسرعة فحص الفيديو وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين به، وبيان زمان ومكان الواقعة.

وأسفرت التحريات، وتفريغ الأدلة الرقمية، عن تحديد القرية التابعة لمركز دمنهور التي شهدت الواقعة، والتوصل إلى أطرافها.

مفاجأة صادمة

كشفت التحقيقات الأولية، أن طرفي الواقعة أشقاء، وأن المشاجرة التي ظهرت في الفيديو نشبت نتيجة خلافات أسرية تتعلق بتوزيع الميراث.

وأوضحت التحريات، أن المتهم استغل وجود المجني عليها بالقرب من حافة الترعة، وتعدى عليها بأداة خشبية "شومة"، قبل أن يلقي بها في المياه.

ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة

تمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة وباقي الأطراف المتورطة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بصحة ما جاء في الفيديو، مرجعين سبب الاعتداء إلى الخصومة القائمة بينهم على الميراث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

فيديو ترعة دمنهور مشاجرة أشقاء خلافات الميراث مديرية أمن البحيرة الاعتداء بشومة القبض على المتهمين

