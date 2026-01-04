أخلت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الأحد، سبيل طالب ووالدته على خلفية اتهامهما بالتعدي على معلمة باستخدام سلاح أبيض، بعد أن منعت المدرسة الطالب من الغش أثناء أداء الامتحان، مع ضمان محل إقامتهما.

وكشفت التحريات الأمنية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الواقعة لم تُسجل رسميًا ببلاغات، وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين الطالب ووالدته من جهة والمعلمة من جهة أخرى، ما أسفر عن إصابة الأخيرة بسحجات في الوجه، وجميع الأطراف مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبحسب التحريات، بدأت الأزمة عندما منعت المعلمة الطالب من الغش داخل اللجنة، ما دفعه للتعدي عليها بالسب، وعقب انتهاء الامتحان توجهت المدرسة إلى منزل الطالب لمعاتبة والدته، فاندلعت مشادة كلامية تدخل خلالها الطالب وهو مشهر بالسلاح الأبيض، وشاركت والدته بالاعتداء على المعلمة، مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية الطالب ووالدته مع السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وأقر الطالب بالاعتداء على المعلمة بسبب منع الغش، فيما أكدت والدته مشاركتها في الاعتداء أمام منزلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

