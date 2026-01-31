كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي هذا الإطار، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 5 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نفس السياق، وجهت الأجهزة الأمنية ضربات مستمرة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت من ضبط 3 ملايين جنيه من تجار العملة. وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي، بما يمثل استمرارًا للجهود الأمنية ضد المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، وما لها من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.