5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

كتب : هاني صابر

12:31 م 31/01/2026 تعديل في 12:33 م
    داليا البحيري (1)
    داليا البحيري (3)
    داليا البحيري (4)
    داليا البحيري (5)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة داليا البحيري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بعد إجرائها عملية تجميل بالوجه.

ونشرت داليا، صورا لظهورها الأول بعد العملية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة لصباحات زاهية الألوان كهذه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأحمر يجنن عليكي، قمر يا ديدي، أجمل وردة، ملكة، الأحمر يليق بكي، جمالك، ما شاء الله".

وخضعت داليا البحيري، لعملية تجميل شد وجه وجراحة أسفل العين.

يذكر أن، آخر مشاركات داليا البحيري فيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023 وشاركها البطولة مصطفى قمر، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان، تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

داليا البحيري عملية تجميل إنستجرام

