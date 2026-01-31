الداخلية تضبط 378 قضية مخدرات وتنفذ 80 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 378 قضية مخدرات و192 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 80.831 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة.

شملت المضبوطات كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والبانجو والهيروين والآيس والاستروكس والشابو والبودر والفرجينا والفودو، بالإضافة إلى 145 أمبول مخدر و37.631 قرص مخدر.

كما تم ضبط 20 بندقية آلية و22 بندقية خرطوش و17 طبنجة و133 فرد خرطوش و321 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و276 قطعة سلاح أبيض، إضافة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وتم تنفيذ 340 حكم جناية، و26.190 حكم حبس جزئي، و4.744 حكم حبس مستأنف، و38.375 حكم غرامة، و11.182 مخالفة، وضبط 11 متهمًا هاربًا و11 متهمًا يقومون بأعمال بلطجة، و245 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 10 دراجات نارية مسروقة.

كما تم ضبط 23.185 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتستمر الحملات الأمنية لضبط المخالفين ومكافحة الجريمة.