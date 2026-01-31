انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا وتوقف مترو الأنفاق

انقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا وتوقف مترو الأ

د ب أ

شهدت العاصمة الأوكرانية انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي اليوم السبت، وتوقف شبكة مترو الأنفاق لديها، بسبب ما وصف بانخفاض الجهد الكهربائي عبر شبكة الكهرباء في المنطقة.

وتم تعليق خدمات مترو كييف وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو ، إن المدينة تعاني من انقطاع طارئ للتيار الكهربائي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويمكن لمحطات مترو الأنفاق حاليا العمل كمراكز إيواء فقط،تعمل بالطاقة الاحتياطية. وتوقفت شبكة المترو أيضا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، في شمال شرق البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، استمرار الهجمات على أهداف أوكرانية رغم الإعلان عن وقف مؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر تطبيق تليجرام، أنه تم قصف البنية التحتية للنقل ومستودعات الذخيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 58 مسيرة في الساعات الأولى من اليوم السبت. ولم ترد تقارير مبدئيا عن قصف منشآت الطاقة.

وتحدثت روسيا عن أنه جرى صد الهجمات الأوكرانية، قائلة إنه جرى إسقاط 47 مسيرة وأربع قنابل انزلاقية، ولكن الوزارة لم تفصح عن معلومات بشأن أضرار.