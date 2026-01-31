محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 - 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك عقب عرضها من الدكتورة وفاء رضا، وكيلة وزارة التربية والتعليم.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم، ولجان النظام والمراقبة، في إخراج الامتحانات والنتائج بصورة منتظمة ودقيقة. كما قدّم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفصل الدراسي الثاني والمراحل الدراسية المقبلة.

من جانبها، أوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم أن نسبة النجاح في التعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

وأضافت وكيلة الوزارة أن نسبة النجاح بمدارس الرسمي لغات بلغت 86.1% من إجمالي 354 طالبًا، حضر منهم 353، فيما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم الخاص لغات 88.1%. وسجل التعليم الدولي نسبة نجاح 37.6%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب المنازل 21.7%.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن متوسط نسبة النجاح بجميع نوعيات التعليم وصل إلى 71.84%، وفق النتائج النهائية المعتمدة. كما اعتمد المحافظ نتائج فئات التعليم الخاص، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التربية الخاصة 100%، واعتمد نتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 50%.