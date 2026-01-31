رئيس الوزراء يتفقد مصنع "الجيزة للملابس الجاهزة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الجيزة للملابس الجاهزة، أثناء جولته اليوم بمشروعات تنموية وخدمية بمحافظة المنيا.

في مستهل التفقد، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي كونه من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، موضحًا أن صناعة الملابس الجاهزة تعد قطاعًا واعدًا قادرًا على خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريق المستثمرين، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خطوط الإنتاج مستمعًا إلى شرح المهندس فاضل مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج، عن مراحل التصنيع المختلفة من قص وسرفلة والخياطات، مستمعًا إلى الشرح المقدم من المهندس فاضل مرزوق، الذي أوضح أن شركة الجيزة لتنمية الصعيد إحدى شركات الجيزة للغزل والنسيج، حيث بدأت أعمالها في مايو 2018 بوجود 10 خطوط إنتاج تُشغل ألف عامل، مع قدرة إنتاجية بلغت 250 ألف قطعة شهريًا.

ولفت إلى وصول الشركة في الوقت الحالي إلى 45 خط إنتاج وتشغل 2200 عامل مع إنتاجية تصل إلى 800 ألف قطعة تصديرية شهريًا، بقيمة صادرات تُقدر بحوالي 4 ملايين دولار شهريًا.

أما عن الخطط المستقبلية للشركة، فقد أكد المهندس فاضل مرزوق، أنه متوقع خلال أكتوبر المقبل افتتاح المصنع الثالث، كما يتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الرابع في أكتوبر 2027، والمصنع الخامس في أكتوبر 2028، مما سيؤدي إلى رفع عدد العمالة إلى 7 آلاف عامل خلال السنوات الثلاث المقبلة وزيادة حجم الصادرات لتقترب من 150 مليون دولار سنويًا.

كما لفت رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج إلى الشراكة بين (شركة جولدن افينيو الفيتنامية) وشركة الجيزة لتنمية الصعيد بنسبة 50% لكل منهما، حيث تعمل شركة جولدن بطاقة إنتاجية شهرية تبلغ حاليًا 60 ألف قطعة، مع استهداف الوصول إلى 120 ألف قطعة، موضحًا: بدأت الشركة بـ 300 عامل، بينما ارتفع عدد العاملين الآن إلى 775 عاملًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1400 عامل بحلول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الشركة تُخطط لرفع قدرتها الإنتاجية الشهرية إلى 220 ألف قطعة، محققةً صادرات بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار شهريًا.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراء حوار ودي مع إحدى العاملات للاطمئنان على مدى استيعابهن خطط التطوير الجديدة والاستفادة التي يحققنها من الدورات التدريبية المقدمة، وأوضحت العاملة خلال حديثها أنها خريجة جامعية حصلت على تدريب من الشركة وتحظى بالدعم والرعاية اللازمين.

