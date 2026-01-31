إعلان

رغم الإعلان عن وقف الهجمات.. روسيا تقصف منشآت نقل أوكرانية

كتب : مصراوي

02:46 م 31/01/2026

وزارة الدفاع الروسية

(د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، استمرار الهجمات على أهداف أوكرانية رغم الإعلان عن وقف مؤقت لقصف البنية التحتية للطاقة.

وأضافت الوزارة في منشور عبر تطبيق تليجرام، أنه تم قصف البنية التحتية للنقل ومستودعات الذخيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت 58 مسيرة في الساعات الأولى من اليوم السبت. ولم ترد تقارير مبدئيا عن قصف منشآت الطاقة.

وتحدثت روسيا عن أنه جرى صد الهجمات الأوكرانية، قائلة إنه جرى إسقاط 47 مسيرة وأربع قنابل انزلاقية، ولكن الوزارة لم تفصح عن معلومات بشأن أضرار.

ومن المقرر استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي غدا الأحد، عقب توقف استمر عدة أشهر. وبدأت المفاوضات من جديد مطلع الأسبوع الماضي، بهدف استكشاف نهاية محتملة للحرب.

وأشارت أوكرانيا وروسيا إلى أن المحادثات التي جرت في أبو ظبي بمشاركة أمريكية سارت بشكل إيجابي.

