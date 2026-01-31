إعلان

الداخلية تكشف ملابسات حادثة اصطدام لودر بمركبة توك توك بكفر الشيخ | فيديو

كتب : علاء عمران

01:15 م 31/01/2026

الداخلية تكشف ملابسات حادثة اصطدام لودر بمركبة توك

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخص يقود معدة ثقيلة "لودر" ويصطدم عمدًا بمركبة "توك توك"، مما أدى إلى إحداث تلفيات بها بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بعد الفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كل من: الطرف الأول: سائق مركبة توك توك (مصاب بكدمة في الرأس) وشقيقه، والطرف الثاني: أحد الأشخاص (مصاب بجرح في الرأس وكدمة بالقدم).

وتبين أنه حال قيادة الطرف الأول لمركبة "التوك توك" حدث احتكاك بينها وبين لودر قيادة الطرف الثاني، فاندلعت مشاجرة بينهما، فتدخل شقيق الطرف الأول، وتبادلوا خلالها السب والضرب، وقام قائد اللودر بالاصطدام بمركبة "التوك توك" عمدًا وإحداث بعض التلفيات بها.

تم ضبط الطرفين، ومركبة التوك توك واللودر، وبمواجهتهم أبدوا رغبتهم في التصالح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حادثة اصطدام محافظة كفر الشيخ

