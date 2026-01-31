غلق 93 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيداً للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 93 محلاً للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 93 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.