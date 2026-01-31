إعلان

مفاجأة بشأن استقالة الإعلامية مها الصغير على خلفية قضية "اللوحات الفنية"

كتب : أحمد عبدالمنعم

02:46 م 31/01/2026

مها الصغير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية حول استقالة الإعلامية مها الصغير من القناة التي تعمل بها.

وعلم مصراوي، أن مها الصغير كانت أرسلت استقالتها في "إيميل" إلى إدارة القناة التي تعمل بها، وذلك يوم النطق بالحكم عليها في واقعة اللوحات، وتم رفع الاستقالة إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة المتحدة والبت فيها بالقبول.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في قضية "اللوحات الفنية"، التي ثبت ملكيتها لعدد من الفنانين العالميين.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مها الصغير قضية اللوحات الفنية الشركة المتحدة محكمة القاهرة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
الموضة

جمالها لافت.. ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جذابة
غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
أخبار مصر

غرامة وحبس 10 سنوات.. قانون البناء يغلظ عقوبة عدم تأمين المباني
تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
رياضة محلية

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
شئون عربية و دولية

إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة كبرى لإسرائيل بقيمة 6.67 مليار دولار
"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات
زووم

"الحجاب" يضع ريهام عبدالغفور في قائمة التريندات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز