كتب- أحمد عبدالمنعم:

حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية حول استقالة الإعلامية مها الصغير من القناة التي تعمل بها.

وعلم مصراوي، أن مها الصغير كانت أرسلت استقالتها في "إيميل" إلى إدارة القناة التي تعمل بها، وذلك يوم النطق بالحكم عليها في واقعة اللوحات، وتم رفع الاستقالة إلى إدارة الموارد البشرية بالشركة المتحدة والبت فيها بالقبول.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، السبت 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في قضية "اللوحات الفنية"، التي ثبت ملكيتها لعدد من الفنانين العالميين.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه

اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا