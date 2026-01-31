الداخلية تواصل التيسير على المواطنين لاستخراج المستندات الشرطية بسهولة



كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باستقبال عدد من الحالات الإنسانية والمرضية وكبار السن، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم في جميع الأقسام التابعة للإدارة بكافة المحافظات.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات في جميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

